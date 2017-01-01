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Эксперты назвали города с самым удобным транспортом

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На первой позиции расположилась французская Ницца. В этом городе жители стоят в пробках всего 22 часа в году.
В Ницце транспорт оказался лучшим в мире
В Ницце транспорт оказался лучшим в мире
Flickr

Специалисты консалтинговой компании Expert Market составили рейтинг городов, которые отличаются самой удобной транспортной системой. Лидером списка оказалась французская Ницца, где жители стоят в пробках всего 22 часа в году. Об этом пишет Euromag.

Редкие пробки являются не единственным преимуществом города. Помимо этого, жители Ниццы тратят на дорогу до работы и обратно в среднем 40 минут. При этом стоимость проездного на месяц обходится им в 1,25 % от зарплаты.

Вторую позицию в списке занял эквадорский город Куэнка, а замкнул тройку лидеров испанский Бильбао. Далее следуют Тулуза (Франция) и Катания (Италия).

Ранее сообщалось, что эксперты в области туризма назвали лучшие города для путешествий. Лидировал в рейтинге мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде.

Также сообщалось, что социологи опубликовали рейтинг украинских городов

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Теги: рейтинг, туризм, города
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Источник: korrespondent.net

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