Числа из сна принесли американке миллион долларов в лотереи

Любительница лотерей указала в билете числа, которые ей приснились и сорвала джекпот.

Американка из штата Нью-Йорк Мэри Уилсон выбрала в лотерейном билете давно приснившиеся ей числа и выиграла. Такая информация появилась в UPI.

Женщина утверждает, что давно увидела шесть цифр, которые можно указать в лотерейном билете, во сне. С тех пор она всегда выбирала только их так, как верила, что они принесут ей удачу.

В последнем билете Уилсон совпало пять из шести чисел, и она выиграла миллион долларов. Деньги женщина разделила с мужем и еще одной семейной парой, с которой они годами покупают лотерейные билеты. Пары давно договорились, что разделят любой выигрыш поровну.

После отчисления всех налогов каждый из четырех получил по 168 039 долларов.

Ранее в день выхода на пенсию канадец выиграл два миллиона. Также Корреспондент писал о том, что в Италии неизвестный счастливчик выиграл в лотерею 130,2 млн евро

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