В Индии верблюд застрял в машине после ДТП
Вблизи индийского города Биканер штата Раджастан верблюд врезался в машину. От столкновения животное пробило лобовое стекло и не смогло выбраться наружу.
Застрявшего верблюда пришлось освобождать спасателям. Об этом сообщило издание Daily Mail.
На ролике, сделанном очевидцами инцидента видно, что верблюд застрял в салоне авто. Он просунул голову в люк, а его конечности застряли между сидениями.
Спасатели освобождали животное четыре часа. На протяжении всего этого времени верблюд сильно кричал.
Cмотрите фотогалерею: В Индии верблюд застрял в машине после ДТП
По данным СМИ инцидент случился еще в июле 2018 года, но известно о нем стало лишь сейчас. Сообщается, что верблюда освободили живым и отправили в ветеринарную клинику.
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