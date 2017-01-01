В Индии верблюд стал участником ДТП и застрял в авто. Спасателей для животного вызвал водитель.

Вблизи индийского города Биканер штата Раджастан верблюд врезался в машину. От столкновения животное пробило лобовое стекло и не смогло выбраться наружу.

Застрявшего верблюда пришлось освобождать спасателям. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На ролике, сделанном очевидцами инцидента видно, что верблюд застрял в салоне авто. Он просунул голову в люк, а его конечности застряли между сидениями.

Спасатели освобождали животное четыре часа. На протяжении всего этого времени верблюд сильно кричал.

Cмотрите фотогалерею: В Индии верблюд застрял в машине после ДТП

По данным СМИ инцидент случился еще в июле 2018 года, но известно о нем стало лишь сейчас. Сообщается, что верблюда освободили живым и отправили в ветеринарную клинику.

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