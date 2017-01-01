В Уганде крокодилы выудили жителей покинуть деревню

Обнаглевшие рептилии вблизи озера Виктория в восточной Африке залазят в дома местных жителей.

В рыбацких деревнях Уганды на островах в озере Виктория жители от страха покидают дома. В их жилища в поисках еды начали регулярно наведываться крокодилы. Об этом сообщает Daily Monitor.

По словам одной из местных жительниц, рептилия напала на нее, когда женщина работала на огороде. В соседних деревнях люди покидают свои дома из-за страха.

Покинутый дом возле озера Виктория (фото: DAVID AWORI)

Также рептилии постоянно нападают на людей возле воды. Местные власти подтвердили смерть десятков людей, в том числе семи школьников.

Полицейские не имеют права убивать крокодилов, а у людей нет колодцев с водой, чтобы не ходить к озеру.

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