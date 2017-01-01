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В скандальной рекламе Вильнюс назвали точкой G

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Авторы рекламы доказывают, что ролики построены на метафорах и не являются вульгарными.

В Сети появилась реклама столицы Литвы Вильнюса для туристов, в которой город представлен, как Европейская точка G.

Рекламная кампания стартовала в Лондоне и Берлине. В ролике говориться о том, что Вильнюс - это точка G Европы, а на рекламных плакатах изображена девушка, сжимающая простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.

Создатели рекламы говорят, что ее суть в том, что Вильнюс - это настоящая сокровищница в Европе, найти которую - одно удовольствие. Также разработчики создали специальный сайт, на котором продолжат идею рекламной кампании.

Против этой рекламы выступила Литовская католическая церковь. А правительство просило мэрию отложить старт рекламной кампании из-за предстоящего визита папы Римского.

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Теги: туризм, видео, точка G, реклама, Литва, Вильнюс
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Источник: korrespondent.net

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