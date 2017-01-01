Журналистка нашла оригинальный способ сделать репортаж и прославилась
Иранская журналистка Париса Пуртахэриан нашла хитрый способ сделать фото футбольного матча. Женщина забралась на террасу здания возле стадиона. Оригинальный способ посмотреть игру прославил девушку, сообщает издание Al Bawaba.
В Иране женщинам запрещено посещать стадион, где мужчин занимаются спортом. Но журналистка получила редакционное задание сделать фото матча двух команд высшей национальной лиги.
Cмотрите фотогалерею: Журналистка нашла оригинальный способ сделать репортаж и прославилась
Пуртахэриан воспользовалась высотным зданием напротив стадиона и большим объективом. Находчивость и качество выполненной работы журналистки оценили коллеги по всему миру.
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