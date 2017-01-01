В Иране местная журналистка получила задание снять футбольный матч, и нашла способ обойти запрет на посещение игры.

Иранская журналистка Париса Пуртахэриан нашла хитрый способ сделать фото футбольного матча. Женщина забралась на террасу здания возле стадиона. Оригинальный способ посмотреть игру прославил девушку, сообщает издание Al Bawaba.

В Иране женщинам запрещено посещать стадион, где мужчин занимаются спортом. Но журналистка получила редакционное задание сделать фото матча двух команд высшей национальной лиги.

Cмотрите фотогалерею: Журналистка нашла оригинальный способ сделать репортаж и прославилась

Пуртахэриан воспользовалась высотным зданием напротив стадиона и большим объективом. Находчивость и качество выполненной работы журналистки оценили коллеги по всему миру.

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