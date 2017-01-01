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Журналистка нашла оригинальный способ сделать репортаж и прославилась

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В Иране местная журналистка получила задание снять футбольный матч, и нашла способ обойти запрет на посещение игры.
Иранская журналистка
Иранская журналистка
twitter.com/ali_noorani_teh

Иранская журналистка Париса Пуртахэриан нашла хитрый способ сделать фото футбольного матча. Женщина забралась на террасу здания возле стадиона. Оригинальный способ посмотреть игру прославил девушку, сообщает издание Al Bawaba.

В Иране женщинам запрещено посещать стадион, где мужчин занимаются спортом. Но журналистка получила редакционное задание сделать фото матча двух команд высшей национальной лиги.

Пуртахэриан воспользовалась высотным зданием напротив стадиона и большим объективом. Находчивость и качество выполненной работы журналистки оценили коллеги по всему миру.

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Теги: футбол, Иран, женщины, фото, журналист, запрет, матч
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Источник: korrespondent.net

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