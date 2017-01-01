В Британии мужчина случайно убил партнершу во время секса

Джейсон Хаскелл перерезал ножом яремную вену и сонную артерию 21-летней Лауре Хьюстон во время полового акта в своем доме в городе Халл.

Британец приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве своей партнерши во время сексуальных игр.

Пара встретилась за день до убийства, они пили алкоголь и употребляли кокаин.

24-летний мужчина признал свою вину во время слушаний в Королевском суде Шеффилда.

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Судья заявил: “Выражаясь простыми словами, вы убили женщину, перерезав ей горло во время насильственного и садомазохистского секса“.

“Вы не собирались этого делать, но опасность для жертвы была очевидна, поэтому это произошло“, - добавил он.

Сначала мужчине предъявили обвинение в убийстве, но затем изменили его на непредумышленное убийство.

Прокурор Николас Лумле заявил, что подсудимый умышленно держал нож у шеи жертвы.

“Нож прошел сквозь кожу, перерезав яремную вену и сонную артерию. Женщина умерла от потери крови“, - сказал он.

Мать убитой заявила в суде, что она опустошена и не может ни есть, ни спать.

“Она не заслужила смерти. Он уничтожил всех нас“, - сказала она.

Джейсон Хаскелл признал свою вину: “Я знаю, что слова не могут вернуть Лауру, но я приношу свои глубочайшие извинения и отвечу за действия, приведшие к этим ужасным последствиям“.

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