Мужчины лучше ориентируются в пространстве: почему этим не стоит гордиться

Исследования подтвердили, что мужчины лучше ориентируются в пространстве, чем женщины. Эти различия обусловлены гендерным неравенством.

Vозг мужчин и женщин развивался по-разному из-за различий в деятельности depositphotos.com

Исследования подтвердили, что мужчины действительно лучше ориентируются в пространстве и быстрее находят дорогу к цели, чем это делают женщины. Эти различия обусловлены гендерным неравенством.

По словам исследователей из Университетского колледжа Лондона, так сложилось в ходе эволюции: мозг мужчин и женщин развивался по-разному из-за различий в деятельности.

Утвердится в своем мнении специалистам помог крупнейший в мире эксперимент по изучению деменции, проводившийся в форме компьютерной игры . В нем участвовало более четырех миллионов человек.

Sea Hero Quest - морское приключение, цель которого - найти потерянные воспоминания старого моряка. Прикасаясь к экрану, пользователи ведут лодку вокруг пустынных островов и замёрзших морей.

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Игра дает возможность анонимно оценить, как люди разных возрастов, живущие в разных странах, ориентируются в пространстве.

Доктор Хьюго Спайерз специалист по нейронаукам из Университетского колледжа Лондона, возглавивший группу исследователей, отметил: “Мы совершенно точно можем сказать, что наше чувство направления ухудшается с возрастом“.

Полученные данные также показали, что мужчины обладают несколько более точным чувством направления, чем женщины. Но почему?

Спайерз считает, что ответ кроется в индексе глобального гендерного разрыва, публикуемого Всемирным экономическим форумом, который исследует уровень неравенства в различных сферах - от образования до здравоохранения и политики.

Ученый рассказал ВВС: “Мы не считаем, что эффекты, которые мы наблюдаем, - врожденные“.

“В странах с высоким уровнем гендерного неравенства разрыв между результатами мужчин и женщин гораздо больше. Это свидетельствует о том, что культура влияет на когнитивные способности человека“, - говорит исследователь.

Есть также несколько предположений:

Ситуация, в которой взрослый человек заблудился или потерялся на улице, может быть одним из первых симптомов болезни Альцгеймера.

Популярная игра превратилась в крупнейший в мире эксперимент по исследованию деменции.

Том Перри, директор британской организации по исследованию болезни Альцгеймера, рассказал: “Пользователи, игравшие в Sea Hero Quest по всему миру, создали невероятный массив информации, который и дал нам возможность оценить, как люди разных возрастов, живущие в разных странах, ориентируются в пространстве“.

Проект получил финансирование от Deutsche Telekom, а разработку игры взяла на себя компания Glitchers.

Ранее ученые выяснили, почему мужчины лучше женщин ориентируются в пространстве. Ориентироваться в пространстве мужчин научил инстинкт размножения.