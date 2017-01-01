Сериал "Друзья" закончился 14 лет назад - но на Netflix популярнее современных

Хотя Netflix тратит огромные средства на создание собственных фильмов и сериалов ($6,8 млрд только за последний год), популярнее все равно оказались "Друзья".

Со времени выхода последнего эпизода сериала “Друзья“ прошло 14 лет, однако шоу все еще пользуется популярностью среди британцев.

Американский ситком “Друзья“ возглавил рейтинг самых популярных телешоу Британии - в данном случае речь идет только о тех сериалах, которые можно посмотреть на стримингових сервисах, таких как Netflix и Amazon.

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Netflix добавил “Друзей“ в свою библиотеку только в январе этого года, и за первые три месяца сериал смотрели чаще, чем популярные современные сериалы - такие как “Корона“, “Черное зеркало“, “Теория большого взрыва“ и “Викинги“.

Сами стриминговые сервисы не публикуют данные о просмотрах своих телешоу, однако такую ??статистику собирает Офис коммуникаций Великобритании (Ofcom) - официальное учреждение, занимающееся надзором в сфере телевидения.

Когда стало известно о выходе сериала на Netflix, значительное количество его фанатов обрадовались этой новости. Но есть и зрители, которые считают, что сериал морально устарел. В первую очередь это касается его юмора, который по меркам 2018 года может быть расценен как неприемлемый.

“Уровень гомофобии в “Друзьях“ просто поражает, - говорит писательница Ребекка Рид. - Суть любой шутки о Россе заключается в том, что его бывшая жена - лесбиянка. Как будто это его упущение и это очень смешно“. По словам Рид, она сама не всегда помеж поверить в то, “насколько сильно сериал устарел с годами“.

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“Сексизм в “Друзьях“ просто неудержим. А еще это “самое белое“ телевизионное шоу в мире“, - добавляет писательница.

Исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Энистон недавно заявила, что “фантазирует“ о возможном возвращении “Друзей“ на экраны.

Кроме Netflix, сериал в Британии можно посмотреть на канале Comedy Central, который также устроил серию тематических фестивалей FriendsFest. Его посетители могут побывать на локациях, показывающих знаковые места из сериала. В четырех из шести городов публика раскупила все доступные билеты.

“Даже моя дочь смотрит “Друзей“, а ей всего 15 - говорит посетительница FriendsFest Сью Кемп. - Для нее это так же смешно, как для меня в мои 50“.

Напомним, ранее были начаты съемки пятого сезона Шерлока. Сериал о британских детективах с Бейкер-стрит может быть продлен на пятый сезон.

