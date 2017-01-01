В Тернопольской области прошел конкурс красоты среди коз

Хозяева одели домашних любимиц в юбки, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц.

В Тернопольской области устроили конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад, сообщает ТСН в понедельник, 13 августа.

Отмечается, что коз к участию пригласили из ближайших сел.

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“Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц. Впрочем, все получили денежные награды, с условием расходывать их исключительно на сено“, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 300 собак разных пород боролись за Кубок юга Украины.