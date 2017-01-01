Ретривер "увел" кота от драки и стал звездой Сети
Пост с псом-спасителем собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.
Пес породы ретривер стал звездой Сети после того, как увел зубами за поводок кота, тем самым спасая его от неминуемой драки с другим котом.
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Видео опубликовал в Twitter пользователь под ником @m_yosry2012.
На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется к другому коту. Судя по всему, намечалась драка, но стычку предотвратил пес: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его.
Пес спас кота от драки
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Напомним, в апреле в Китае небольшой грузовик, за рулем которого сидел пес, влетел в магазин мобильных телефонов и снес один из стеллажей.
Ранее, в Австралии глухой и почти слепой пес помог выжить трехлетней девочке, которая потерялась в лесу.