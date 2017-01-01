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Ретривер "увел" кота от драки и стал звездой Сети

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Пост с псом-спасителем собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.
Пес спас кота от драки
Пес спас кота от драки
скриншот из видео

Пес породы ретривер стал звездой Сети после того, как увел зубами за поводок кота, тем самым спасая его от неминуемой драки с другим котом.

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Видео опубликовал в Twitter пользователь под ником @m_yosry2012. 

На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется к другому коту. Судя по всему, намечалась драка, но стычку предотвратил пес: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его.

Пес спас кота от драки
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Напомним, в апреле в Китае небольшой грузовик, за рулем которого сидел пес, влетел в магазин мобильных телефонов и снес один из стеллажей.

Ранее, в Австралии глухой и почти слепой пес помог выжить трехлетней девочке, которая потерялась в лесу. 

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Теги: Сеть, ретривер, собака, пес, кот, видео
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