Ретривер "увел" кота от драки и стал звездой Сети

Пост с псом-спасителем собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.

Пес породы ретривер стал звездой Сети после того, как увел зубами за поводок кота, тем самым спасая его от неминуемой драки с другим котом.

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Видео опубликовал в Twitter пользователь под ником @m_yosry2012.

На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется к другому коту. Судя по всему, намечалась драка, но стычку предотвратил пес: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его.

Пес спас кота от драки 0:00 / 00:16

Напомним, в апреле в Китае небольшой грузовик, за рулем которого сидел пес, влетел в магазин мобильных телефонов и снес один из стеллажей.

Ранее, в Австралии глухой и почти слепой пес помог выжить трехлетней девочке, которая потерялась в лесу.