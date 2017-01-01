Блог психолога: как не сгореть на работе и вне ее

Вовремя отличить обычную усталость от состояния полной эмоциональной опустошенности, когда нужна помощь специалистов, поможет знание нескольких важных его признаков.

Само понятие “эмоциональное выгорание“ возникло в кругу американских психологов. В 60-х годах в Америке уже начали появляться социальные службы по помощи безработным, женам алкоголиков, ветеранам вьетнамской войны.

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Выслушивая многочисленные полные горечи истории психологи заметили, что они постепенно теряют интерес, эмпатию к чужим проблемам - вплоть до полного безразличия. И хотя специалисты в такие службы подбирались тщательно, клиенты часто жаловались на невнимательность и отсутствие сопереживания с их стороны.

Сначала заговорили о профессиональном истощении, “стрессе общения“. И уже в 1976 году, возможно, даже наша бывшая соотечественница Кристина Маслач, предложила термин “выгорание“.

Оно не появляется и не проходит внезапно. В отличие от усталости, когда, отдохнув пару дней, мы чувствуем прилив сил. Также состояние выгорания не стоит связывать с работой, которая не нравится. Дойти до истощения можно и на любимой работе, если, увлекшись или пытаясь быть во всем первым и лучшим, пренебрегать отдыхом.

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Более того, “гореть“ можно не только на работе. Подвержены этому прежде всего те, кому приходится в течение длительного времени выполнять одни и те же действия и быть при этом достаточно сильно эмоционально вовлеченными. Добавьте еще чрезмерную ответственность, когда, например, от тебя зависит чья-то жизнь или здоровье. И в воображении сразу всплывает образ мамы, которая “сидит дома“ с маленькими детьми. Или того, кто ухаживает за больным.

Стресс общения испытывают все, кто имеет дело с людьми. А значит - все мы, за исключением разве что каких-то экзотических переворачивателей пингвинов на Аляске или смотрителей маяков.

Итак, тревожные сигналы. Нежелание вставать рано и идти на работу - не в счет. Это само по себе свидетельствует разве что о здоровом нежелании организма выходить из зоны комфорта. Хуже, когда вы уже не радуетесь привычным приятным вещам. Наоборот - они вас раздражают. Вы становитесь придирчивыми и считаете, что все плохое специально придумано, чтобы сделать больно именно вам.

Например: хорошая погода, а вы вынуждены сидеть в офисе. Кофе слишком крепкий, чай слишком горячий, коллеги смеются за глаза именно над вами. Кто-то не отвечает на звонок, потому что игнорирует, а не просто не слышит.

Привычные, обыденные дела - такие как поход за продуктами, мытье посуды или просто выход из дома - равны в вашем воображении сизифову труду.

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Должно насторожить, что вы, всегда остроумные, в последнее время стали язвительными, а ирония переросла в сарказм и цинизм.

Ирония ведь построена на легком обесценивании, цинизм является противовесом спонтанности и отрицанием чрезмерных ожиданий. Поэтому все чаще надевая маску циника, вы скрываете безграничное раздражение. Сначала оно касается отдельных людей, потом таких становится все больше. И впоследствии даже телефонный разговор с кем-то вызывает стресс.

Вы предпочитаете уединение. Поскольку особенно на работе этого достичь трудно, человек переходит к следующей фазе - отчуждения или отстраненности. Он надевает наушники, “не слышит“ и не видит коллег, не участвует в обсуждении офисных событий. Его считают странным и высокомерным, а на самом деле он страдает от эмоциональной перегрузки. Потеря интереса ко внешнему миру пугает. Но так мы всего лишь защищаемся от “стресса общения“.

Конечно, такое поведение не может не изменить отношение коллег на негативное. Как следствие, эмоциональное выгорание усиливается тревогой за будущее и страхом перед увольнением.

Еще хуже тем, кто не может позволить себе “внутреннюю эмиграцию“ и должен улыбаться и делать вид, что все хорошо. Таких целая армия - мамы, офис-менеджеры, учителя, медики, кассиры, продавцы. Пробыв в состоянии дистресса от месяца до года, они чувствуют постоянную усталость, забывчивость, расстройства сна и аппетита. Равнодушие и апатия могут чередоваться с приступами злости и даже агрессии.

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Важный показатель здесь - игнорирование собственных нужд. Если в течение длительного времени вам кажется, что сначала нужно заботиться о ком-то, а о себе - со временем, очень скоро вы можете оказаться на грани эмоционального выгорания. Итак, даже если речь идет о маленьком ребенке или больной маме, старайтесь распределять усилия. Возьмите няню, сиделку, подключите еще кого-то из родственников.

Синдром выгорания - это следствие неуспевания человека адаптироваться к новым задачам, информации. То есть условия меняются быстрее, чем мы интегрируем их в сознание и вырабатываем определенный способ реагирования.

Поэтому главное правило - не пытаться все успеть, быть лучшими во всем. Надо ориентироваться на то, хорошо ли нам самим в построенном нами мире. Из всей кучи дел делаем в первую очередь те, которые нужны нам лично. Не забываем об отдыхе. Ничего не делаем за счет сна. И тогда все будет хорошо.

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