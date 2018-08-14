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Парижан шокировали открытые писсуары на улицах

Комментариев: 2
Абсолютно экологичные и полностью открытые писсуары, вызвали возмущение у местных жителей.
Уринуар в Париже
Уринуар в Париже
twitter.com/LeChat_Pitre

В столице Франции на улицах появились открытые писсуары – уринуары. Устройство выглядит как коробка с отверстием спереди и резервуаром внизу. В него помещена солома, которая со временем превратится в компост и может быть использована в садоводстве.

Такая экологичность и даже клумба с цветами над уринуаром не смогли убедить парижан в полезности новинки.

Особенно возмутил местных жителей такой писсуар поблизости с Собором Парижской Богоматери. Парижане уже обратились в мэрию с просьбой его убрать.

Ранее Корреспондент писал о том, что преступнику не дали сходить в туалет и отпустили на волю

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Теги: Франция, фото, туалеты, Париж, улицы, критика, писсуары
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VikaGraum    14.08.2018, 11:56
Оценка:  0
VikaGraum
В Амстердаме открытые туалеты уже много лет стоят)
Пролисок    14.08.2018, 11:41
Оценка:  0
Пролисок
Деградация Европы ускоряется...
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