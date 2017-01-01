В салоне красоты женщине заклеили глаза суперклеем
Жительница таиландского города Пхукет полностью лишилась ресниц после похода в салон. Об этом сообщают в Daily Mail.
35-летняя Беньяпа Супап пошла в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Мастер сделала процедуру, использовав при этом не специальный косметический клей, а обычный универсальный.
Cмотрите фотогалерею: В салоне красоты женщине заклеили глаза суперклеем
У женщины опухли веки и склеились, когда она моргнула. За процедуру пострадавшей все равно пришлось заплатить 1,5 бат (примерно 1230 грн).
За удаление клея в другом салоне Супап заплатила еще тысячу (820 грн) при этом потеряв все ресницы. Женщина обратилась в полицию, але ей сказали, что ничем не могут помочь.
Ранее работающая в салоне красоты кошка удивила Сеть
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet