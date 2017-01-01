Ученые обнаружили опасность электронных сигарет
Таковы результаты экспериментального исследования под началом профессора Дэвида Тикетта из Бирмингемского университета, опубликованные изданием Thorax.
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Исследователи предостерегают от распространенного мнения, что электронные сигареты являются безопасными.
Они обнаружили, что пар электронной сигареты выводил из строя важные иммунные клетки в легких и резко усиливал риск воспаления.
Предыдущие исследования были сосредоточены на химическом составе жидкости в электронной сигарете до того, как эта жидкость начинает испаряться.
В этом исследовании исследователи разработали процедуру для имитации вейпинга в лаборатории с использованием образцов легочной ткани, взятой у восьми некурящих.
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Они обнаружили, что пар вызывает воспаление и нарушает деятельность альвеолярных макрофагов - клеток, которые удаляют потенциально вредные частицы пыли, бактерии и аллергены.
Исследователи отмечают, что некоторые последствия были похожи на те, которые наблюдаются у заядлых курильщиков и людей с хроническими болезнями легких.
В то же время они отмечают, что это результаты, полученные в лабораторных условиях в течение 48 часов, и говорят, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.
Впрочем, организация Общественное здоровье Англии (PHE) отмечает, что электронные сигареты гораздо менее вредные, чем курение, и люди могут смело использовать их, чтобы отказаться от обычных сигарет.
В феврале организация опубликовала независимый обзор последних исследований электронных сигарет.
В обзоре приходят к выводу, что подавляющее большинство доказательств свидетельствуют, что вейпинг значительно безопаснее курения, и несет незначительный риск для окружающих.
Согласно документу, они должны быть доступны по рецепту, учитывая, насколько успешно они помогали людям бросить курить.
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Профессор Тикетт заявил, что несмотря на то, что электронные сигареты безопаснее традиционных, они все равно могут быть вредны в долгосрочной перспективе.
“Они безопаснее с точки зрения риска возникновения рака, но, если вы занимаетесь вейпингом 20 или 30 лет и это может привести к хроническим обструктивным заболеванием легких, то мы должны об этом знать“, - говорит ученый.
И добавляет: “Я не верю, что электронные сигареты вреднее обычных, но у нас должен быть осторожный скептицизм относительно того, что они настолько безопасны, как нас заставляют верить“.
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