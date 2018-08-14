В Бразилии черепаха просидела 30 лет запертой в коробке и выжила

Черепаха по имени Мануэла стала местной знаменитостью после того, как выжила в запертой коробке, спустя десятилетия.

Черепаха 30 лет обходилась без еды и воды фото из соцсетей

В Бразилии семья нашла угольную черепаху, которая 30 лет просидела в закрытой коробке без еды и воды и осталась жива. Черепаху по имени Мануэла, жившую в этой семье в 1980-х годах, нашли в кладовке, где глава семьи хранил старую электронику. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Paraiba.com.br.

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Глава семьи, живущей в Рио-де-Жанейро, Леонель Алмейда недавно умер. Его родные принялись разбирать вещи, накопившиеся в его доме. По словам родственников, мужчина собирал старые и сломанные приборы и технику и увлекался их ремонтом, порой разбирая устройства на запчасти.

За многие годы в доме скопилось очень много, и сейчас от них решили избавиться.

Разбирая коробки с вещами отца, сын Леонеля Альмейды обнаружил коробку с проигрывателем. В ней, как оказалось, сидела Мануэла. Как ей удалось выжить в кладовке и чем она питалась, неизвестно. Предположительно, она поедала термитов, а воду получала, слизывая конденсат.

Мануэла стала местной знаменитостью paraiba.com.br

Так или иначе, ветеринар, осмотревший Мануэлу, заявил, что черепахи могут обходиться без пищи довольно длительное время; речь может идти даже о нескольких годах.

Мануэла пропала, когда в доме семьи Алмейда делали ремонт. Считалось, что она сбежала, когда один из рабочих не закрыл входную дверь. Семья устроила масштабные поиски животного, но они ни к чему не привели, и все решили, что питомица больше не вернется.

Угольные черепахи вырастают примерно до 35 сантиметров. Этот биологический вид плохо изучен и отнесен к уязвимым. Рацион угольных черепах составляют преимущественно растения, но иногда они поедают и насекомых. В среднем живут около тридцати лет, но в неволе возрастной показатель может быть и выше.

Напомним, ранее мы писали о двухголовой черепахе, проживающей в зоопарке Сан-Антонио.