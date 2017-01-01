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В Китае гуся приняли в университет

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Птица поступила в высшее учебное заведение в Шанхае. Так гуся спасли от съедения.
Гусь, поступивший в университет Шанхая
Гусь, поступивший в университет Шанхая
scmp.com

В Китае в Шанхайский университет водного транспорта приняли гуся, чтобы спасти ему жизнь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Хозяйка пернатого переезжала из города и не могла забрать его с собой. Женщина попросила руководство Шанхайского университета приютить гуся, поскольку настолько свыклась с птицей, что не смогла ее приготовить.

Гусь Гугу, поступивший в цниверситет (фото: scmp.com)
Официальный допуск к учебе для Гугу (фото: scmp.com)

Руководство университета на только приняли гуся по кличке Гугу, но и выдали ему официальное свидетельство о допуске к учебе. Птицу поселили на охраняемом озере Дишуй.

Во Франции грачей научили убирать мусор. Ранее Корреспондент сообщал о том, что в киевском метро появятся правила от Гуся

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Теги: курьезы, Китай, фото, птица, университет, гусь, поступление, Шанхай
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Источник: korrespondent.net

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