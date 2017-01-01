В Китае гуся приняли в университет

Птица поступила в высшее учебное заведение в Шанхае. Так гуся спасли от съедения.

В Китае в Шанхайский университет водного транспорта приняли гуся, чтобы спасти ему жизнь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Хозяйка пернатого переезжала из города и не могла забрать его с собой. Женщина попросила руководство Шанхайского университета приютить гуся, поскольку настолько свыклась с птицей, что не смогла ее приготовить.

Гусь Гугу, поступивший в цниверситет (фото: scmp.com)

Официальный допуск к учебе для Гугу (фото: scmp.com)

Руководство университета на только приняли гуся по кличке Гугу, но и выдали ему официальное свидетельство о допуске к учебе. Птицу поселили на охраняемом озере Дишуй.

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