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Тысячи антилоп прыгнули в реку с крокодилами

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Во время миграции огромное стадо идет намеченным курсом не зависимо ото того, что попадается на их пути.
Миграция антилоп гну в Кении
Миграция антилоп гну в Кении
swns.com

Фотографу Инго Герлачу удалось снять переправу тысячного стада антилоп гну через реку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина стал свидетелем миграции копытных как раз в тот момент, когда они тысячами прыгали в реку, кишащую крокодилами. Инцидент случился возле реки Мара в Кении.

Животные каждый год мигрируют из пастбищ Танзании в Кению. Весь путь занимает около двух месяцев и составляет три тысячи километров. 
 
 
Слабые и молодые животные часто гибнут во время этого перехода, в тому числе и от зубов крокодилов.
 
Накануне в Уганде крокодилы вынудили жителей покинуть деревню. Также Корреспондент писал о том, как животные пытаются пережить жару (смешные фото).

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Теги: животные, Кения, видео, фото, крокодилы, миграция, антилопа
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Источник: korrespondent.net

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