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Туристки подрались за лучшее место для селфи

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В итоге женщины спровоцировали массовую драку. Инцидент, произошедший в Риме, был снят на видео.
Массовая драка в Италии возле фонтана Треви
Массовая драка в Италии возле фонтана Треви
кадр из видео

В Риме две женщины-туристки спровоцировали массовую драку, не поделив лучшее место для селфи возле знаменитого фонтана Треви, пишет The Independent.

Инцидент был снят на видео, опубликованном на YouTube-канале KOOT NITI. Ролик за четыре дня собрал более 150 тысяч просмотров.

Сообщается, что драка возникла между 19-летней жительницей Нидерландов и 44-летней итало-американкой. Женщины начали толкаться и таскать друг друга за волосы. Вскоре в драку вмешались их родственники, которые также оказались втянуты в конфликт.

В целом, по словам полиции, в драке участвовало восемь человек, пятеро из которых - подростки в возрасте до 18 лет.

Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы восстановить порядок. Обе стороны конфликта получили в результате инцидента синяки. Серьезных травм удалось избежать.

Ранее сообщалось, в Киеве бойцовская собака загрызла бульдога и покусала его владельца. В Киеве на улице Елены Телиги произошло кровавое ЧП: стаффордширский терьер напал на английского бульдога, загрыз животное насмерть и покусал его хозяев.
 

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Теги: Италия, видео, туристы, драка, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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