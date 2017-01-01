Туристки подрались за лучшее место для селфи
В Риме две женщины-туристки спровоцировали массовую драку, не поделив лучшее место для селфи возле знаменитого фонтана Треви, пишет The Independent.
Сообщается, что драка возникла между 19-летней жительницей Нидерландов и 44-летней итало-американкой. Женщины начали толкаться и таскать друг друга за волосы. Вскоре в драку вмешались их родственники, которые также оказались втянуты в конфликт.
В целом, по словам полиции, в драке участвовало восемь человек, пятеро из которых - подростки в возрасте до 18 лет.
Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы восстановить порядок. Обе стороны конфликта получили в результате инцидента синяки. Серьезных травм удалось избежать.
Ранее сообщалось, в Киеве бойцовская собака загрызла бульдога и покусала его владельца. В Киеве на улице Елены Телиги произошло кровавое ЧП: стаффордширский терьер напал на английского бульдога, загрыз животное насмерть и покусал его хозяев.