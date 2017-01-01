"Волосатый монстр" испугал жителей Камчатки

На побережье местная жительница нашла большое существо, выброшенное на берег и покрытое подобием шерсти.

Жительница Камчатки обнаружила на берегу бесформенную массу, похожую на "волосатое чудовище". Женщина поделилась снимками на своей странице в Facebook.

Находку обнаружили неподалеку от села Пахачи Олюторского района. Женщина предположила, что нашла древнее существо, покрытое "трубчатой шерстью".

Позже снимки попали в местную лабораторию морских млекопитающих.Там объяснили, что глобстер (неопознанные органические останки, которые выбрасывает на берег) чаще всего оказывается на половину разложившимся китом или акулой.

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