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"Волосатый монстр" испугал жителей Камчатки

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На побережье местная жительница нашла большое существо, выброшенное на берег и покрытое подобием шерсти.
Камчатский монстр
Камчатский монстр
facebook.com/Sv.Dyadenko

Жительница Камчатки обнаружила на берегу бесформенную массу, похожую на "волосатое чудовище". Женщина поделилась снимками на своей странице в Facebook.

Находку обнаружили неподалеку от села Пахачи Олюторского района. Женщина предположила, что нашла древнее существо, покрытое "трубчатой шерстью".

Позже снимки попали в местную лабораторию морских млекопитающих.Там объяснили, что глобстер (неопознанные органические останки, которые выбрасывает на берег) чаще всего оказывается на половину разложившимся китом или акулой.

Ранее на Филиппинах камера сняла "призрак пешехода"

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Теги: находка, видео, фото, чудовище, Камчатка
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Источник: korrespondent.net

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