В Индонезии малыш курит 40 сигарет в день

Ребенок закурил несколько месяцев назад, подбирая окурки. Теперь сигареты сыну покупает мать.

В Индонезии двухлетний мальчик Рапи Ананда Памунгкас выкуривает по две пачки сигарет в день. Об этом сообщает Daily Mail.

Ребенок живет в городе Сукабуми на острове Ява. Он начал курить, когда ему еще не было двух лет.

Сначала ребенок поднимал бычки возле точки на рынке, где работает его мать. Поджигали недокуренные сигареты малышу старшие дети.

Когда ребенок пристрастился к никотину, он начал выпрашивать сигареты у покупателей и прохожих. Взрослые давали ребенку прикурить ради интереса.

Мать пыталась отучить сына от пагубной привычки, но он начал устраивать ей истерики. Теперь женщина покупает двухлетнему ребенку по две пачки в день.

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