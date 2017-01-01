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В зоопарке США дикобраз родился во время урагана Майкл

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О рождении малыша зоологи узнали после того, как буря миновала, проверяя колючих обитателей зверинца.
Малыш дикобраз родился в бурю
Малыш дикобраз родился в бурю
иллюстративное фото

Во время смертоносного урагана Майкл в зоопарке США произошло радостное событие. Родился маленький дикобраз.  

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О появлении на свет колючего малыша стало известно только тогда, когда зоологи после шторма отравились проверять дикобразов, живущих в зверинце.

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Ветеринары сравнивают рождения маленького дикобраза с лучиком солнца во время бури. Ведь “Майкл“ имел для американцев ужасные последствия: убил 29 человек и разрушил много зданий, в том числе и зоопарков.

Напомним, ранее в зоопарке Великобритании на свет появился редкий серебристый гиббон. В дикой природе этот вид приматов находится на грани исчезновения.

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Теги: США, зоопарк, ураган, животные, рождение, дикобраз
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