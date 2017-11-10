В Южной Корее пес подружился с коровой

Товарищ не дал хозяевам ее продать. В знак протеста песик отказывался кушать и играть.

В Южной Корее пес не дал своему хозяину продать корову, отказывался без нее кушать и играть, а также отправлялся на поиски своего необычного друга.

Об этом сообщает УП со ссылкой на сюжет местного телеканала SBS TV.

Так, корова стала единственным живым существом, к которому Руки так сильно привязался, однако хозяин животных из-за нехватки средств был вынужден продать корову.

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Руки грустил по своей компаньонке, однако не отчаялся, решил ее отыскать, и псу это удалось. Но за Руки пришел хозяин и снова разлучил друзей.

С момента расставания с коровой Руки отказался от еды, ни с кем не играл и почти не вставал. Чтобы спасти своего питомца, хозяин Руки вернул корову домой.

Однако, хозяева понимали, что корова не будет жить у них всегда. Чтобы в будущем уберечь собаку от моральной травмы, они обратились за консультацией к ветеринару. Тот сказал, что вероятно, у песика проблемы с социализацией и посоветовал найти ему друга.

Хозяева послушали врача и завели еще одну собаку. А чтобы они таки подружились, на нового щенка нацепляли шерсти, вычесанной с любимой подруги Руки.

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