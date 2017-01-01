Стоит ли бояться стейков "с кровью"?

Ученые предупреждают, что можно легко заразиться сальмонеллезом в результате употребления неправильно приготовленной баранины.

Всегда следуйте советам по упаковке пищевых продуктов и инструкциям по приготовлению пищи. depositphotos.com

Отравления сальмонеллой чаще всего связывают с сырой курятиной или яйцами.

Однако Агентство пищевых стандартов (FSA) предупреждает - так называемая баранина или мясо ягненка “с кровью“, которую еще иногда называют “розовым“, также может представлять риск.

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С начала июня только в Англии 165 человек отравились бактерией Salmonella typhimurium, которой было заражено мясо больной овцы.

Котлеты из баранины и стейки могут быть “розовыми“, однако не фарш из баранины, говорят в Агентстве.

Salmonella typhimurium относится к группе бактерий, живущих в кишечнике животных и распространяющихся через фекалии.

Люди могут заразиться ею через загрязненную воду или пищу. Она вызывает тошноту, рвоту, диарею и судороги в животе.

Те, кто уже подхватил бактерии, - могут заражать ею других людей. Минимизировать риск можно, если соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки после туалета и перед едой.

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Агентство пищевых стандартов заявляет, что люди все еще могут спокойно есть мясо ягненка и баранину, но при этом должны осознавать потенциальный риск, если мясо неправильно приготовлено.

Если вы готовите мясо при правильной температуре и в течение необходимого времени, то гарантированно убиваете любые вредоносные бактерии. Также всегда следуйте советам по упаковке пищевых продуктов и инструкциям по приготовлению пищи.

Все зависит от того, как приготовили ягненка или барана.

“С кровью“ или “розовый“ бараний стейк можно кушать, если его поджарили извне, ведь тепловая обработка должна убить все бактерии на поверхности мяса.

Однако бараний фарш нельзя есть, если он розового цвета. Его нужно продолжать готовить, пока он не станет коричневым.

То же касается и бургеров. Если мясо для бургера режут на мелкие куски - вредные бактерии с поверхности мяса распространяются на весь бургер. В результате, бургерами с недожаренным мясом можно легко отравиться.

Ранее в Хмельницкой области от сальмонеллеза в детсаду пострадали 56 человек. Среди пострадавших 44 ребенка. Вспышка инфекции произошла в детсаду Нетешина Хмельницкой области.

