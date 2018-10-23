Световое шоу в Шанхае собрало сотни тысяч туристов

Накануне крупной международной выставки в городе провели масштабное световое шоу, чтобы привлечь внимание.

В китайском Шанхае презентовали крупное световое шоу. В нем задействовали дома, фонтаны и другие архитектурные элементы. Небоскребы украсили множеством ярких фонарей, сообщают в сюжете ТСН.

Чтобы увидеть грандиозное шоу в культурном центре Китая, в город приехали сотни тысяч туристов.

В сюжете также говорится о том, что данное шоу устроили для привлечения внимание к Шанхаю накануне международной выставки импортных товаров, которая впервые пройдет в городе 5-10 ноября.

Накануне на юге Китая открыли самый длинный в мире мост над водой.