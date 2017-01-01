Больная раком британка пожертвовала собой ради рождения дочери

Для того, чтобы начать химиотерапию, было необходимо прервать беременность, но мать отказалась.

В Великобритании умерла женщина Джемма Наттолл, которая сознательно отказалась от химиотерапии во время беременности. Условием для того, чтобы сохранить жизнь Джеммы, был аборт, но британка заявила, что будет рожать, пишет Lenta.ru со ссылкой на The New York Post.

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О своем диагнозе – рак яичника, Джемма узнала в 2014 году, когда была на четвертом месяце беременности. Для того чтобы начать лечение, в которое входила и химиотерапия, британке необходимо было прервать беременность. Но Наттолл решила пожертвовать собой ради дочери.

За девять месяцев беременности опухоль сильно увеличилась, и врачи были вынуждены сделать кесарево сечение, прежде чем начать удаление опухоли.

“Они держали ее в сознании, чтобы она смогла увидеть свою маленькую прекрасную дочь Пенелопу, провести ее в мир“, — говорится в описании страницы GoFundMe, созданной матерью Наттолл, Хелен Спротс

Удаление опухоли после родов прошло успешно, но в апреле 2016 года врачи обнаружили у Наттолл рак мозга и рак легких. Для сбора денег на лечение девушки была создана страница на GoFundMe. В кампании оказала помощь голливудская актриса Кейт Уинслет, в результате чего было собрано 440 тысяч долларов.

В начале 2018 года исследование показало, что в теле британки нет раковых опухолей. Тем не менее, в середине года врачи вновь обнаружили новообразования, на этот раз в позвоночнике, мозге и легких. Эти опухоли оказались неоперабельными, и женщина умерла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области повесилась беременная мать 10 детей.