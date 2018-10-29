У берегов США ученые запечатлели ушастого осьминога

Осьминога назвали в честь слоненка Дамбо из известного мультфильма.

Команде ученых судна Nautilus удалось заснять в океане необычный вид осьминога с ушами на камеру, после чего видео было опубликовано на YouTube-канале исследователей.

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Ушастый осьминог относится к роду гримпотевтис, который проживает на глубине 100-5000 метров и предпочитает находиться ближе ко дну океана. Отростки на голове,которые больше похожи на уши, на самом деле являются плавниками. Как правило, представители данного вида достигают размеров до 20-30 см, хотя некоторые особи вырастают до 1,8 метров.

Размер Дамбо - 60 см, что считается большим для его вида. Осьминог обитал на глубине 3,2 км в районе подводного вулкана Дэвидсона в Национальном морском заповеднике Монтерей.

Чад Кинг, руководитель исследовательской группы, считает, что полученные данные о «призрачных» осьминогах окажутся полезны не только учёным, но и экспертам, изучающим поведение морских обитателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии съели осьминога по кличке Рабьо, который правильно предсказал результаты японской сборной на чемпионате мира по футболу.