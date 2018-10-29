Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов США ученые запечатлели ушастого осьминога

Комментариев: 1
Осьминога назвали в честь слоненка Дамбо из известного мультфильма.
Осьминог Дамбо
Осьминог Дамбо
скриншот

Команде ученых судна Nautilus удалось заснять в океане необычный вид осьминога с ушами на камеру, после чего видео было опубликовано на YouTube-канале исследователей.

Читай также: Забеременеть от осьминога — это реально?

Ушастый осьминог относится к роду гримпотевтис, который проживает на глубине 100-5000 метров и предпочитает находиться ближе ко дну океана. Отростки на голове,которые больше похожи на уши, на самом деле являются плавниками. Как правило, представители данного вида достигают размеров до 20-30 см, хотя некоторые особи вырастают до 1,8 метров.

Размер Дамбо - 60 см, что считается большим для его вида. Осьминог обитал на глубине 3,2 км в районе подводного вулкана Дэвидсона в Национальном морском заповеднике Монтерей.

Чад Кинг, руководитель исследовательской группы, считает, что полученные данные о «призрачных» осьминогах окажутся полезны не только учёным, но и экспертам, изучающим поведение морских обитателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии съели осьминога по кличке Рабьо, который правильно предсказал результаты японской сборной на чемпионате мира по футболу.

Поделись:
Теги: Осьминог, США, Дамбо, ученые
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
wr777    29.10.2018, 16:01
Оценка:  0
wr777
А у берегов СРОССИИ !!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь