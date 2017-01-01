В аэропорту Дубая установят систему распознавания лиц

В Арабских Эмиратах начнут использовать систему распознавания лиц и сетчатки глаза вместо обычной регистрации на рейс.

В Международном аэропорту Дубая появится биометрическая система, которая позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс, "гуляя" по аэропорту. Об этом сообщает Arabian Business.

Новинку готовится запустить авиакомпания Emirates из Дубая. Биометрическая система будет использовать использует технологию распознавания лиц и радужной оболочки глаз. Такие приспособления уже установлены в терминале номер 3 на стойках регистрации и возле нескольких выходов.

Компания собирается провести испытание технологии и если она окажется успешной, то ее запустят также для выхода на посадку и лаундж зонах. Позже планируется оборудовать аналогичной системой выходы для транзитных пассажиров и сервиса аренды авто с водителем.

Ранее в британском аэропорту Хитроу решили заменить документы приложением на смартфоне. Для этого также установят систему распознавания лиц. Также накануне в Стамбуле открыли крупнейший аэропортов мира.

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