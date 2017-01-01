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В Виннице неизвестные забросали парк резиновыми утками

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Дворники в парке собрали около тысячи резиновых игрушек.
В Виннице неизвестные забросали парк резиновыми утками
© vinnitsa.info
Фото 1/9
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
  • Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
В Виннице неизвестные забросали парк резиновыми утками
Обнаружив игрушки дворники вызвали полицию
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В Виннице неизвестные забросали резиновыми утками весь парк и детскую площадку на проспекте Космонавтов.

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Как сообщает Винница.инфо, дворники вызвали правоохранителей, чтобы те выяснили, кто это сделал и безопасны ли игрушки. Полиция уже проверяет камеры видеонаблюдения.  

Отмечается, что дворники собрали свыше тысячи игрушек. резиновых уток также подбирали и некоторые прохожие.

Предполагается, что такая акция была либо флеш-мобом, либо выходкой подростков.

Напомним, 2 ноября в Париже полиция задержала 72-летнюю местную жительницу, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек. В ходе обысков полиция обнаружила в квартире женщины почти тысячу различных предметов и 40 тыс. евро наличными.

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Теги: Винница, парк, резиновые утки, игрушки
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