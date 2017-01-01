В Виннице неизвестные забросали парк резиновыми утками

Дворники в парке собрали около тысячи резиновых игрушек.

На весь экран Свернуть

В Виннице неизвестные забросали резиновыми утками весь парк и детскую площадку на проспекте Космонавтов.

Читай также: Барна показал талисман неработающего николаевского аэропорта

Как сообщает Винница.инфо, дворники вызвали правоохранителей, чтобы те выяснили, кто это сделал и безопасны ли игрушки. Полиция уже проверяет камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что дворники собрали свыше тысячи игрушек. резиновых уток также подбирали и некоторые прохожие.

Предполагается, что такая акция была либо флеш-мобом, либо выходкой подростков.

Напомним, 2 ноября в Париже полиция задержала 72-летнюю местную жительницу, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек. В ходе обысков полиция обнаружила в квартире женщины почти тысячу различных предметов и 40 тыс. евро наличными.