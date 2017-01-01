Создано пальто-чемодан, чтобы не платить за багаж

Мужчина прибег к хитрости, чтобы не платить за дополнительный багаж во время перелетов на самолете.

В Британии 30-летний путешественник создал пальто-чемодан. Приспособление поможет мужчине пронести на борт самолета больше вещей и не платить за багаж. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Британец узнал об изменениях в габаритах ручной клади авиакомпаний Ryanair и Wizz Air и решил проблему хитростью. Перед путешествием мужчина попросил швею сшить ему пальто с множеством внутренних карманов. Туда путешественник положил сменную одежду, полотенце, косметику и пару кроссовок.

Британец выглядит необычно, но в аэропорту его не остановили. Так он "выкрутился" когда узнал об изменениях правил провоза багажа в Wizz Air и Ryanair

Накануне стало известно, что аэропорт Борисполь включили в ТОП-10 худших в мире. В рейтинге AirHelp он занял седьмое место. Ранее британская авиакомпания осуществит первый в истории ЛГБТ-рейс. Из лондонского аэропорта Хитроу он отправится в нью-йоркский аэропорт Ньюарк 28 июня 2019 года.

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