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Украинский лоукостер совершил первый перелет в Европу

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Регулярные рейси авиакомпании стартуют в декабре текущего года. Право на выполнение перелетов компания уже получила.
Лоукост SkyUp совершил первый перелет в Европу
Лоукост SkyUp совершил первый перелет в Европу
facebook.com/LvivAirport

Новый украинский лоукостер - компания SkyUp - совершил первый рейс в Европу. Об этом отмечает Униан со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наконец это случилось! Мы приятно взволнованы, ведь состоялся первый полет SkyUp Airlines в Европу после получения лицензии ТСО. Мы сопровождали команду FC SHAKHTAR на матч Лиги чемпионов в Манчестер", - сказано в сообщении.

Известно, что компания получила право на совершение перелетов. На регулярной основе они будут происходить с декабря текущего года.

"Теперь с нетерпением ждем декабря, когда вы полетите с нами в Европу регулярными рейсами!", - отмечают представители компании.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер запустил продажи билетов на рейсы по четырем направлениям.

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Теги: Европа, авиаперелет, лоукост
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Источник: korrespondent.net

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