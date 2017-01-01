Помещение площадью 22 квадратных метра полностью покрыто янтарем. Для этого понадобилось три тонны камней.

В Литве открыли первую в мире янтарную баню atostoguparkas.lt

В Литве открыли первую в мире янтарную баню. В посещении для 15 человек стены, пол и лежаки покрыты янтарем. Об этом сообщают на сайте центра Atostogu parkas, где появилась уникальная баня.

Для покрытия всех поверхностей бани в литовском городе Паланг понадобилось три тонны янтаря. Во время нагревания до нужных температур камень выделяет янтарную кислоту, которая улучшает обмен веществ.

Посетители бани высоко оценили красоту и пользу новинки и уже прозвали баню пропавшей "янтарной комнатой".

Cмотрите фотогалерею: Построена первая в мире янтарная баня

Директор Atostogu parkas Ричардас Йовайша говорит, что во время строительства советовались с учеными. В бане поддерживается самая благоприятная для янтаря температура 45-48 градусов, а пребывать в комнате советуют около получаса.

Попасть в баню можно будет, купив абонемент в комплекс за 14 евро, на посещение самой комнаты обойдется в 3 евро.

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