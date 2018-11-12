Замок расположен в "Долине смерти", поэтому к нему пытаются привлечь туристов. Крепость имеет площадь 700 кв м.

В Италии сдают в аренду замок за 100 долларов Comune Roccascalegna

В селе Роккаскаленья, район Абруццо, Италия, в аренду сдается замок площадью 700 квадратных метров за 100 долларов. Об это сообщает CNN.

Замок предлагают снять для свадеб, праздников или просто вечеринок. Стоимость аренды составляет 100 долларов. За эти деньги желающие получают доступ в крепость, часовню, настоящую обзорную башню, подземелье и внутренние сады.

Замок стоит на горе, добраться к нему можно только пешком. При этом, для подъема советуют выбрать кроссовки или идти пешком.

Помещение вмещает около сотни людей. Также для праздника здесь могут приготовить угощения и даже испечь торт для судьбы. Место, где стоит замок, называют Долиной смерти. Причиной стало то, что столетиями оно страдало от варварских нашествий, войн и пиратских вторжений. Сейчас сюда пытаются привлечь туристов.

Ранее стало известно, что места съемок Игры престолов откроют для туристов. Доступными станут "Черный замок" и "Винтерфелл". Также Корреспондент писал о том, что во Львовской области обвалилась стена старинного замка.