Дети впервые увидели снег и стали звездами интернета

Видео с радующимися детьми набрало свыше 30 тысяч просмотров.

В Сети стал популярным видеоролик, на котором дети-мигранты радуются своему первому снегу в жизни.

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Как сообщает ТСН, ролик в Сети опубликовала волонтер, которая приютила семью беженцев. Видео набрало свыше 30 тысяч просмотров.

До приезда в Канаду, четверо детей с матерью жили в Эритрее, но были вынуждены бежать от войны. Несколько лет семья жила в приюте для беженцев в Судане, пока их не забрали в Канаду. На данный момент они живут у волонтеров, которые помогают приспособиться к новой жизни.

Ранее в Сети стало популярным видео, на котором канадский медведь станцевал популярный танец. Оказалось, что таким образом медведь об дерево пытался чесаться.