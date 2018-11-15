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Эксперты назвали самую дорогую улицу мира

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В этом году США уступили место Гонконгу. Именно там располагается улица, признанная лидером по дороговизне.
Козуэй-Бей в Гонконге оказалась самой дорогой улицей мира
Козуэй-Бей в Гонконге оказалась самой дорогой улицей мира
Flickr/Mendo Wong

Специалисты консалтинговой компании Cushman & Wakefield установили, какая улица является самой дорогой в мире. Оказалось, что лидирующая до этого Пятая авеню в Нью-Йорке уступила место Козуэй-Бей (Гонконг). Об этом пишет Лента.ру.

Рейтинг был составлен в рамках отчета Главные улицы мира (Main Streets Across The World).

Улица располагается на северном побережье Гонконга, и средняя ставка аренды недвижимости на Козуэй-Бей под торговые точки составляет $2,7 тысячи в год за квадратный фут (0,09 квадратного метра).

Пятая авеню заняла лишь вторую позицию. Ее показатель составил $2,25 тысячи за фут в год.

А замыкает тройку лидеров Нью-Бонд-стрит в Лондоне с $1,7 тысячей за фут в год.

Следом за ТОП-3 идут Елисейские поля в Париже ($1,5 тысячи), Виа Монтенаполеоне в Милане ($1,47 тысячи), квартал Гиндза в Токио, Питт-Стрит-Молл в Сиднее, Мендон в Сеуле, Банхофштрассе в Цюрихе и Кольмаркт в Вене.

Ранее сообщалось, что эксперты консалтингового агентства Interbrand составили рейтинг самых дорогих брендов мира.

 

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Теги: рейтинг, улица, улицы, очень дорого, страны
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Источник: korrespondent.net

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