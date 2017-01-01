В США пьяный енот загремел в полицию
В американском городе Милтон полиция задержала пьяного енота.
Об этом в Facebook сообщил отдел полиции Милтона .
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Полицейские отправилась на поиски енота после обращений взволнованных местных жителей, которые обратили внимание на его странное поведение и опасались, что оно вызвано бешенством. Оказалось, что енот наелся забродивших яблок и страдает от опьянения.
Соседи помогли полицейским изловить зверька, которому дали кличку Даллас. Позже их отвезли в лес и отпустили.
Офицеры дают совет американцам, что если вдруг они увидят дезориентированного енота, не стоит к нему приближаться. Он может быть больным или, если как Даллас, пьяным.
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