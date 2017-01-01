В Дубае появилось Озеро любви в виде двух сердец
В пустыне неподалеку Дубая появилось Озеро любви (Love Lakes). Водоем создан в форме двух пересекающихся сердец. Об этом сообщает khaleejtimes.com.
Романтическое место расположилось в пустыне Al Qudra. Водоем являет собой два больших сердечка, пересекающихся в двух местах. Контуры сердец заполнены водой, а части в средине остались островками. Вокруг сделали дорожки, и высадили деревья.
Озеро можно увидеть на карте Google Maps. Также там заметно, что деревья образуют слово любовь (LOVE).
Cмотрите фотогалерею: В Дубае появилось Озеро любви в виде двух сердец
Столица ОАЭ славится необычной архитектурой и предложениями для туристов. Так, в отеле Дубая появился золотой капучино. Напиток подают посетителям одного из самых известных и дорогих мест Burj Al Arab.
Чуть позже в этом же отеле показали туфли за $17 миллионов долларов. Обувь украшена золотом и драгоценными камнями.
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