Искусственно созданный водоем в пустыне можно увидеть на Google Maps. Деревья возле озера образуют слово LOVE (любовь).

В пустыне неподалеку Дубая появилось Озеро любви (Love Lakes). Водоем создан в форме двух пересекающихся сердец. Об этом сообщает khaleejtimes.com.

Романтическое место расположилось в пустыне Al Qudra. Водоем являет собой два больших сердечка, пересекающихся в двух местах. Контуры сердец заполнены водой, а части в средине остались островками. Вокруг сделали дорожки, и высадили деревья.

Озеро можно увидеть на карте Google Maps. Также там заметно, что деревья образуют слово любовь (LOVE).

Cмотрите фотогалерею: В Дубае появилось Озеро любви в виде двух сердец

Столица ОАЭ славится необычной архитектурой и предложениями для туристов. Так, в отеле Дубая появился золотой капучино. Напиток подают посетителям одного из самых известных и дорогих мест Burj Al Arab.

Чуть позже в этом же отеле показали туфли за $17 миллионов долларов. Обувь украшена золотом и драгоценными камнями.

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