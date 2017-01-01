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Журналисты спасли погибающих в Антарктиде пингвинов

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Документалистам пришлось поступиться своими принципами - невмешательства ради объективности.
Несколько дней птицы не могли выбраться из западни
Несколько дней птицы не могли выбраться из западни
depositphotos.com

После мощного шторма в Антарктиде семья императорских пингвинов, за жизнью которых наблюдали британские документалисты из BBC Earth, оказалась на дне ущелья. 

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Журналисты снимали очередной выпуск для Dynasties, сообщает Mashable

Несколько дней птицы не могли выкарабкаться из ловушки - стены оврага были слишком опасными и скользкими. 

Некоторым самкам спустя длительное время все же удалось подняться вверх.Однако, ради этого они были вынуждены бросить своих малышей, в последствии чего, те начали гибнуть от голода. 

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Для того, чтобы не росло количество смертей животных, члены команды BBC Earth решили вторгнуться - они взяли лопаты и выкопали в овраге небольшие ступеньки. Съемочная группа надеялась, что с их помощью пингвины преодолеют крутой склон. К счастью, пингвины оказались смышлеными и спустя время они самостоятельно выбрались из теснины. 

Журналисты рассказывают, что им пришлось нарушить правила и поступиться своими принципами - невмешательства ради объективности.

Напомним, в австралийском городе Розбуд сотрудники полиции спасли тонущего кенгуру.  

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Теги: Пингвины, журналисты, спасение, овраг, ущелина
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