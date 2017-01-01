Журналисты спасли погибающих в Антарктиде пингвинов
После мощного шторма в Антарктиде семья императорских пингвинов, за жизнью которых наблюдали британские документалисты из BBC Earth, оказалась на дне ущелья.
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Журналисты снимали очередной выпуск для Dynasties, сообщает Mashable.
Несколько дней птицы не могли выкарабкаться из ловушки - стены оврага были слишком опасными и скользкими.
Некоторым самкам спустя длительное время все же удалось подняться вверх.Однако, ради этого они были вынуждены бросить своих малышей, в последствии чего, те начали гибнуть от голода.
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Для того, чтобы не росло количество смертей животных, члены команды BBC Earth решили вторгнуться - они взяли лопаты и выкопали в овраге небольшие ступеньки. Съемочная группа надеялась, что с их помощью пингвины преодолеют крутой склон. К счастью, пингвины оказались смышлеными и спустя время они самостоятельно выбрались из теснины.
Журналисты рассказывают, что им пришлось нарушить правила и поступиться своими принципами - невмешательства ради объективности.
I can’t watch 😫#Dynasties pic.twitter.com/xoo7jDJbcl— BBC Earth (@BBCEarth) 18 ноября 2018 г.
Напомним, в австралийском городе Розбуд сотрудники полиции спасли тонущего кенгуру.