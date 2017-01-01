В Таиланде сняли "эвоков" из Звёздных войн

Странных существ, похожих на полулюдей полуобезьян, сняли туристы. Существа сидели возле пещеры в воде.

В Сети появилось видео с необычными существами, похожими на эвоков из Звёздных войн. Ролик появился на YouTube-канале Viral Press и стал вирусным.

Туристы в тайской провинции Краби стали очевидцами необычного явления. Они увидели нескольких существ, играющих на музыкальных инструментах. "Наполовину люди, наполовину обезьяны" разместились на камнях и в воде возле входа в пещеру.

Туристы прогуливались на каяках, когда заметили необычных существ. Пользователи отметили, что они похожи на эвоков из саги Звездные войны. Автор ролика Джемал Кавайя говорит, что существа как будто исполняли некую церемонию, которая длилась около получаса.

Мужчина также сказал, что это была самая сюрреалистичная ситуация, в которой ему приходилось бывать. Ролик стал вирусным, набрав почти 432 тысячи просмотров.

Позже оказалось, что "ритуал эвоков" был арт-перформансом провокационной художницы Тори Рейнс.

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