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Эксперты назвали самые дикие пожелания vip-туристов

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В их числе резервуар с акулами на территории дома, комната страха и личный зоопарк с тигром.
Зоопарк с тигром оказался в числе самых странных требований туристов
Зоопарк с тигром оказался в числе самых странных требований туристов
Flickr/ jam

Специалисты Stay One Degree назвали самые нестандартные требования, которые когда-либо выдвигали состоятельные туристы. В целом они составили список из десяти пунктов, в который включили комнату страха, соединенную со спальней, и резервуар с акулами. Об этом пишет Лента.ру.

Также, поступало требование на личного портретиста для семейного отдыха и на наличие в доме винного погреба с 30-летним Бордо и 50-летним виски.

Были путешественники, которые настаивали на пуленепробиваемом стекле повсюду, а тажке на зоопарке с экзотическими животными, включая тигра.

Среди запросов также оказались частная беговая линия и детский дом на дереве со всеми удобствами, включая электричество, водопровод и кинотеатр.

Ранее сообщалось, что турист получил 33 штрафа после того, как на три часа арендовал автомобиль.

 

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Теги: туризм, туристы, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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