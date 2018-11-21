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Названы Топ-10 городов для работающих удаленно

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Культурная столица Украины Львов занял второе место в рейтинге. Всего для фрилансеров определили десять лучших городов.
Названы лучшие города для фрилансеров
Названы лучшие города для фрилансеров
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Появился список лучших городов для людей, работающих отдаленно. Рейтинг появился на сайте издания Lonely Planet.

Рейтинг составляли, принимая в расчет скорость интернета, погодные условия, безопасность, стоимость аренды и еды и общее дружелюбие местных жителей.

В список попали города для фрилансера, при условии, что он пребывает там до трех месяцев в одном недорогом отеле в центре города и питается три раза на день.

Возглавил рейтинг город Гаосюн в Тайване с месячной оплатой в 956 долларов при условиях, описанных выше. На втором месте оказался украинский Львов, который обойдется отдаленному работнику в 837 долларов за месяц.

Третье место досталось вьетнамскому курорту Нячанг. Там придется потратить 539 доллар за месяц.

Также в топ-10 вошли столица Непала, городу Катманду (651 доллар), вьетнамский город Ханой (859 долларов), Коломбо на Шри-Ланке ($995), Чианграй в Таиланде ($994), Далат во Вьетнаме ($909), киргизский Бишкек ($947) и Керетаро в Мексике ($847).

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Теги: рейтинг, работа, города, путешествие, фриланс, топ-10, условия
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Источник: korrespondent.net

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