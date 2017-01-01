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5-летнему мальчику дали звание почетного гражданина Чечни

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Рахим Куриев установил ряд рекордов по отжиманиям.
5-летний чеченец установил сразу 6 мировых рекордов
5-летний чеченец установил сразу 6 мировых рекордов
скриншот из видео

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В Чечне 5-летнему Рахиму Куриеву из села Дуба-Юрт за исключительные достижения в спорте присвоено звание почетного гражданина страны.

Об этом сообщает Sovsport.

Малыш у же не первый раз установил рекорд по отжиманиям.

Мероприятие прошло в студии чеченской телерадиокомпании Грозный. Поддержать маленького рекордсмена приехали десятки спортсменов и родные мальчика. Позже к ним присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо заявленного рекорда было зафиксировано еще пять мировых рекордов.

В перечне установленных мальчиком достижений:

  • выполнил наибольшее количество повторов отжиманий за один подход – 3202 раза;
  • сделал 1000 отжиманий за наиболее короткое время – 40 минут 57 секунд;
  • 2000 раз отжался за наиболее короткое время – за 1 час 30 минут 47 секунд;
  • сделал наибольшее количество повторов отжиманий за один час – 1419 раз;
  • а также наибольшее количество повторов отжиманий за 2 часа – 2559 раз
  • и, наконец, он отжался 3000 раз за наименьшее время – 2 часа 22 минуты 09 секунд.

“Я присвоил Рахиму звание Почетного гражданина Чеченской Республики“, – заявил Кадыров.

Как сообщалось в июле, 13-летний китаец собрал три кубика Рубика, жонглируя ими, и установил рекорд.

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Теги: Чечня, мальчик, рекорд, отжимания
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