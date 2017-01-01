5-летнему мальчику дали звание почетного гражданина Чечни
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В Чечне 5-летнему Рахиму Куриеву из села Дуба-Юрт за исключительные достижения в спорте присвоено звание почетного гражданина страны.
Об этом сообщает Sovsport.
Малыш у же не первый раз установил рекорд по отжиманиям.
Мероприятие прошло в студии чеченской телерадиокомпании Грозный. Поддержать маленького рекордсмена приехали десятки спортсменов и родные мальчика. Позже к ним присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо заявленного рекорда было зафиксировано еще пять мировых рекордов.
В перечне установленных мальчиком достижений:
- выполнил наибольшее количество повторов отжиманий за один подход – 3202 раза;
- сделал 1000 отжиманий за наиболее короткое время – 40 минут 57 секунд;
- 2000 раз отжался за наиболее короткое время – за 1 час 30 минут 47 секунд;
- сделал наибольшее количество повторов отжиманий за один час – 1419 раз;
- а также наибольшее количество повторов отжиманий за 2 часа – 2559 раз
- и, наконец, он отжался 3000 раз за наименьшее время – 2 часа 22 минуты 09 секунд.
“Я присвоил Рахиму звание Почетного гражданина Чеченской Республики“, – заявил Кадыров.
Как сообщалось в июле, 13-летний китаец собрал три кубика Рубика, жонглируя ими, и установил рекорд.