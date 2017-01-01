Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уличный волк разгуливает о райцентру под Одессой

Комментариев: 0
Животное практически не боится людей.
Животное, видимо, было приручено кем-то, но сбежало
Животное, видимо, было приручено кем-то, но сбежало
скриншот из видео

Читай также: Летом под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воровали персики с дач

В райцентре Беляевка Одесской области на улице заметили настоящего волка, который спокойно разгуливал в компании немецкой овчарки.

Соответствующие видео опубликовал в сети местный житель Игорь Какуша.

Мужчина уточнил, что со среды в городе ходили слухи о бегающем по улицам волке, но сначала им никто не верил. Сомнения развеялись, когда животное в центре увидел охотник, а ночью 29 ноября в Успенском переулке животное встретил и заснял Игорь.

Читай также: В отеле Одессы произошло ЧП из-за акулы

“Я разглядел волка очень хорошо. Как видно на видео, он не боится ни людей, ни машин. На нем был строгий ошейник. Рядом была овчарка, тоже в ошейнике, но кожаном. Около 4 часов утра этот волк со своей подругой устроили налета на альфатер у бара Прохлада. Здесь его наблюдал не только я, но и несколько десятков человек“, — рассказал Игорь. 

Жители Беляевки уже разыскивают хозяина беглеца, так как разгуливающий по улицам волк, даже домашний, нравится далеко не всем.

Как сообщалось 9 ноября, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.

Поделись:
Теги: Одесса, животные, волк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь