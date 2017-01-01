Уличный волк разгуливает о райцентру под Одессой

Животное практически не боится людей.

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В райцентре Беляевка Одесской области на улице заметили настоящего волка, который спокойно разгуливал в компании немецкой овчарки.

Соответствующие видео опубликовал в сети местный житель Игорь Какуша.

Мужчина уточнил, что со среды в городе ходили слухи о бегающем по улицам волке, но сначала им никто не верил. Сомнения развеялись, когда животное в центре увидел охотник, а ночью 29 ноября в Успенском переулке животное встретил и заснял Игорь.

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“Я разглядел волка очень хорошо. Как видно на видео, он не боится ни людей, ни машин. На нем был строгий ошейник. Рядом была овчарка, тоже в ошейнике, но кожаном. Около 4 часов утра этот волк со своей подругой устроили налета на альфатер у бара Прохлада. Здесь его наблюдал не только я, но и несколько десятков человек“, — рассказал Игорь.

Жители Беляевки уже разыскивают хозяина беглеца, так как разгуливающий по улицам волк, даже домашний, нравится далеко не всем.

Как сообщалось 9 ноября, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.