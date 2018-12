В Нью-Йорке парень сделал неудачное предложение, потеряв кольцо

В Нью-Йорке мужчина сделал предложение своей подруге на Таймс-сквер, она ответила ему согласием, после чего он случайно уронил обручальное кольцо в канализацию. Полиция Нью-Йорка распространила видеозапись, на которой видно, как незадачливый жених ищет кольцо, заглядывая в канализационную решетку.

"Она сказала „да“, но он был так взволнован, что уронил кольцо в сливную решетку", — рассказали в департаменте полиции Нью-Йорка. Офицеры нашли кольцо и решили вернуть его паре. Чтобы найти жениха и невесту, они попросили пользователей твиттера о помощи.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ