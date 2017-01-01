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В Нью-Йорке парень сделал неудачное предложение, потеряв кольцо

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Теперь кольцо ищет полиция.
Потерянное кольцо
Потерянное кольцо
twitter.com/NYPDMTN

В Нью-Йорке мужчина сделал предложение своей подруге на Таймс-сквер, она ответила ему согласием, после чего он случайно уронил обручальное кольцо в канализацию. Полиция Нью-Йорка распространила видеозапись, на которой видно, как незадачливый жених ищет кольцо, заглядывая в канализационную решетку.

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"Она сказала „да“, но он был так взволнован, что уронил кольцо в сливную решетку", — рассказали в департаменте полиции Нью-Йорка. Офицеры нашли кольцо и решили вернуть его паре. Чтобы найти жениха и невесту, они попросили пользователей твиттера о помощи.

Полицейские опубликовали снимок пары, а также фотографию кольца, усеянного россыпью драгоценных камней. Мужчине и женщине предложили позвонить в полицию или приехать в участок. Удалось ли паре вернуть кольцо, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что на аукционе в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта.

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Теги: кольцо, видео, Нью-Йорк
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Источник: meduza.io

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