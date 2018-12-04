Новогодний стол: Супрун рассказала, полезно ли есть красное мясо

Частое употребление процессированного мяса увеличивает риск появления рака толстой кишки.

Употребление в пищу жирного мяса может привести к развитию атеросклероза depositphotos.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, какие риски для здоровья заключаются в употреблении в пищу красного мяса, которое во многих семьях считается чуть ли не главным блюдом на обеденном, и тем более на праздничном, столе.

Об этом глава министерства написала на своей странице Facebook.

Какое именно мясо называется “красным“? По словам Супрун, к этой категории относится мясо млекопитающих: прежде всего, свинина, говядина и баранина. Мясо птицы в этот перечень не входит.

Читай также: Супрун поведала, как правильно использовать антибиотики

“Большинство процессированных мясных продуктов также содержат красное мясо: колбаса, копченые изделия, сосиски или хот-доги. Стейки и салями не стоит объединять в одну категорию “красное мясо“, как делают в большинстве исследований на эту тему — их влияние на здоровье несколько разнится“, - добавила она.

Супрун заметила, что люди склонны считать красное мясо полезным продуктом и это действительно так, ведь оно является хорошим источником железа, цинка, многих незаменимых аминокислот, а также таурина, карнитина, коньюгованых линоленовых кислот, креатина и витамина В12. Однако есть много причин, чтобы реже его употреблять, уменьшать размер порций и пытаться заменить растительными продуктами.

По ее словам, люди, которые регулярно едят большие порции красного и процессированного мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и преждевременно умирают.

Читай также: Супрун дала совет родителям, как стимулировать развитие мозга младенца

В частности, избыток процессированного мяса в рационе увеличивает риски появления рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты, поскольку такое мясо содержит нитрозамины и полициклические ароматические углеводы — вещества, имеющие карциногенное действие.

К примеру, если употреблять такое мясо ежедневно порциями по 50 граммов или больше — риски появления рака толстой кишки возрастает на 18%. Рыба и птица такого влияния не имеют.

По красному мясу, непосредственных точных указаний на связь мяса и рака не так много - его относят к “вероятно карциногенным веществам“.

Читай также: Становиться ли вегетарианцем: Советы Супрун

“Сиаловые кислоты красного мяса могут способствовать опухолевому росту. Чрезмерное потребление мяса связано с большим риском высокого давления. Жирное мясо может нарушить баланс переносчиков жиров в крови и способствовать развитию атеросклероза, когда есть другие факторы, например, курение и малоподвижный образ жизни“, - перечислила Супрун.

Как советует Супрун, чтобы уменьшить риски от употребления красного мяса нужно:

готового красного мяса есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день;

пытаться полностью отказаться или минимизировать употребление процессированных мясных продуктов — не чаще 3-х раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно;

правильно обрабатывать мясо — запекать, тушить и отваривать;

добавлять в рацион больше растительной пищи. Например, бобовые или орехи. Если же уже едите мясо — всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами;

быть физически активными и поддерживать здоровый вес — это значительно снижает риск ряда болезней, в частности связанных с мясом.

Как сообщалось 22 ноября, Супрун рассказала, как снизить риск заболевания раком.