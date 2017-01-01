Топ-3 горнолыжных курорта Украины: цены в 2018 году

В Украинских Карпатах открыли горнолыжный сезон. Топ курортов для лыжников на Корреспондент.net.

Горнолыжные курорты в Украине располагаются в прикарпатском районе и на Закарпатье. Сезон 2018/2019 уже открыли. Куда поехать покататься на лыжах или сноуборде, и сколько будет стоить отдых на Украинских курортах в материале Корреспондент.net.

Буковель

Самым развитым, популярным и дорогим курортом является Буковель. Здесь можно остановиться в коттеджах от 550 гривен за двоих. Можно снять и весь дом, некоторые обходятся в 6 тысяч гривен. Не дешевым является и питания в местных ресторанчиках. Средний чек за ужин на двоих 1000 гривен.

Прокат снаряжения на Буковели стартует от 130 гривен. Услуги инструктора обойдутся в 1000 гривен за два часа. Кроме того, придется заплатить за один проезд для взрослого на подъемнике 290-375 гривен.

Здесь развита инфраструктура, есть хоккейное поле, сноупарк, спа комплексы, прокат снегоходов и т.д.

Красия

Курорт Красия славится самой длинной горнолыжной трассой в Украине. Здесь цены немного ниже, но и дополнительных развлечений меньше.

Жилье в домиках возле склона или в гостиницах обойдется в 400-1600 гривен за ночь на двоих. У местных жителей можно найти комнаты дешевле.

В местных отелях и ресторанах можно покушать от 200 грн. На вершину здесь поднимают за 250-300 гривен в обычные и в праздничные дни. Инструктор обойдется в 500 грн за урок, а снаряжение – 100 грн за комплект.

Изки

Наименее "раскрученным" и бюджетным является курорт Изки. Он достаточно молод, но активно развивается и набирает популярность среди лыжников.

Цена за жилье здесь стартует от 200 грн у местных жителей. Также можно для двоих на сутки снять апартаменты или номер в отеле за 1500 грн.

Местные заведения предлагают блюда Закарпатской кухни. Цены на еду средние, ужин на двоих обойдется в 400-800 грн.

Подъем на вершину за одного взрослого стоит в 50 гривен в будни и 70 гривен в праздничные дни. Комплект снаряжения на прокат "просит за себя" от 100 гривен.

В конце ноября Карпаты засыпало снегом. На горе Плай утром насыпало 5 сантиметров, а на снеголавинном посте Драгобрат - 22 сантиметров снежного покрова.

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