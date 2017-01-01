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В США учительницу уволили за заявление первоклашкам: Санта-Клауса нет

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Родители обратились с жалобами к руководству школы.
Многие родители школьников были возмущены
Многие родители школьников были возмущены
Twitter

В начальной школе штата Нью-Джерси (США) уволили учительницу, которая сказала ученикам первого класса, что якобы Санта-Клауса не существует.

Об этом сообщает Громадське.

Более того педагог попыталась также развенчать для школьников мифы о зубной фее и пасхальном зайце.

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После жалоб родителей в школе подтвердили, что эта учительница с ними больше не будет работать. Ее имени не раскрывали. Руководитель начальной школы Монтвила Рене Ровтар заявила, что она “обеспокоена этим инцидентом“. Она также обнародовала в Twitter фото с Сантой и написала “Я верю“.

Руководитель начальной школы Монтвила опубликовала свое фото с Сантой и написала “Я верю“
Руководитель начальной школы Монтвила опубликовала свое фото с Сантой и написала “Я верю“
Twitter

Как сообщалось 4 сентября, в Китае уволили директора детсада из-за танцев на шесте.

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Теги: США, Новый год, учительница, школа
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