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Рай экстремалов. Названа лучшая страна для приключенческого туризма

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Лидером этого года оказалась Чили, которая лидирует уже третий год подряд. Это настоящий рай для серфингистов и дайверов.
Названа лучшая страна для приключенческого туризма
Названа лучшая страна для приключенческого туризма
Flickr

Авторитетный путеводитель The Lonely Planet назвал лучшую страну для приключенческого туризма по версии World Travel Awards. Третий раз подряд в рейтинге лидировало южноамериканское государство Чили.

Страна считается раем для экстремального отдыха, а также для занятий серфингом, дайвингом, кайтсерфингом и плаванием на каяке.

Чили благоволит туристам и радует хорошим климатом, а также береговой линией, протяженность которой - свыше 4 тысяч километров. Кроме того, страна богата ледниками, которых здесь свыше 2 тысяч.

Также, в Чили есть идеальное место для занятий парапланеризмом - город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном.

А для любителей зимних видов спорта лучшим направлением станут Анды. Эта местность хороша для горнолыжного спорта, катания на сноубордах и тюбинга.

Ранее сообщалось, что эксперты определили лучшие страны для туризма. Лидировала в списке Франция, которая оказалась самой посещаемой.

 

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Теги: туризм, страна, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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