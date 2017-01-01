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Главная елка США погасла из-за "шатдауна"

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Рождественскую ель в Вашингтоне повредил неизвестный мужчина, но ремонт невозможен из-за приостановки работы правительства.
Трамп с женой зажгли национальную елку США
Трамп с женой зажгли национальную елку США

На главной рождественской елке США, установленной в Вашингтоне недалеко от Белого дома, погасли огни из-за повреждения, но ремонт невозможен в связи с "шатдауном", сообщает ABC7 24 декабря.

Гирлянду вечером 21 декабря повредил взобравшийся на елку мужчина. Подсветка на елке была отключена, а доступ к дереву закрыт по соображениям безопасности.

ABC7

Однако выяснилось, что из-за приостановки работы правительства, специалисты из Службы национальных парков, отвечающей за главную рождественскую елку США, не могут приступить к починке гирлянды.

Служба национальных парков получила пожертвование на починку подсветки елки, однако, как сообщили представители ведомства телеканалу ABC7, пока неизвестно, хватит ли полученных средств для ремонта.

"Шатдаун" - это частичное закрытие правительственных учреждений, в случае, когда Конгресс США не может согласовать бюджет страны. Это уже третий "шатдаун" за перид президентства Дональда Трампа.

На этот раз камнем преткновения стало выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

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Теги: США, Новый год, Рождество, елка, Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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