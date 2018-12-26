Американцы назвали причину преждевременной смерти

Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям.

Специалисты из американского Университета Райс назвали причину преждевременной смерти. Этот синдром ежегодно забирает множество жизней по всему миру. При этом четких методов спасения человека в подобной кризисной ситуации не существует.

Согласно данным ученых, основная причина заключается в потери супруга, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в статистике преждевременных смертей, передает MedikForum.

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Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В итоге падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально «атакуют» различного рода заболевания.

Согласно данным ученых, во время изучения причин смерти были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли в среднем за три месяца до исследований.

Все результаты были стратифицированы по физическому и психологическому состояниях. Анализ крови показал наличие у испытуемых с тяжелым ментальным состоянием большого количества воспалительных процессов. При этом в анализах людей, менее трагически переживающих потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже.

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Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, что именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавших в депрессию после смерти родных и близких.

Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей.