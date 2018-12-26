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Американцы назвали причину преждевременной смерти

Комментариев: 1
Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям.
Неожиданным фактором оказались переживания о потере близкого
Неожиданным фактором оказались переживания о потере близкого
depositphotos.com

Специалисты из американского Университета Райс назвали причину преждевременной смерти. Этот синдром ежегодно забирает множество жизней по всему миру. При этом четких методов спасения человека в подобной кризисной ситуации не существует. 

Согласно данным ученых, основная причина заключается в потери супруга, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в статистике преждевременных смертей, передает MedikForum

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Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В итоге падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально «атакуют» различного рода заболевания.

Согласно данным ученых, во время изучения причин смерти были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли в среднем за три месяца до исследований. 

Все результаты были стратифицированы по физическому и психологическому состояниях. Анализ крови показал наличие у испытуемых с тяжелым ментальным состоянием большого количества воспалительных процессов. При этом в анализах людей, менее трагически переживающих потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже.

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Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, что именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавших в депрессию после смерти родных и близких.

Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей. 

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Теги: смерть, ученые, причина, организм
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Комментариев (1)
Антибес    26.12.2018, 11:49
Оценка:  +1
Антибес
Через 50 лет умирать будут лишь те,кто этого реально захочет.Всем остальным же будут менять потроха за умеренную плату.
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